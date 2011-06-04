В Мариуполе обнаружили 5 новых случаев заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области по состоянию на 4 июня зарегистрировано 5 новых случаев заболевания холерой, в частности, у 1 ребенка.

Об этом сообщается на официальном сайте Донецкой санитарно-эпидемиологической службы.

В сообщении отмечают, что всех их лечат в холерном госпитале, отмечается положительная динамика клинического состояния.

«Таким образом, в Мариуполе всего зарегистрировано 13 случаев заболевания холерой, подтвержденных лабораторно, в т.ч. 12 - взрослых, 1 ребенок. Больные продолжают лечение в холерном госпитале, состояние здоровья стабильное", - отмечают в санитарно-эпидемиологической службе.

По данным эпидемиологического расследования заражения больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса сточных вод в неканализированные части Мариуполя или при потреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушений санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления.

Отмечают, что локализация очага холеры продолжается. На месте продолжает работать комиссия Минздрава Украины, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы.