Источником кишечной бактерии стали бобовые с фермы под Гамбургом – немецкие власти

Немецкие власти нашли источник распространения опасного штамма кишечной бактерии Esherichia coli (E.coli), который привел к панике в Европе.

Оказалось, что бактерия появилась в побегах бобовых с фермы, расположенной в округе Ильцен под Гамбургом, передают «Вести». Именно Гамбург в мае стал центром подозрительной эпидемии.

Речь идет не только о пророщенной фасоли, сое, чечевице и горохе, передает Би-Би-Си. Власти Германии призвали население не употреблять в пищу также побеги брокколи, чеснока, редиса и редьки, которые используются для приготовления салатов.

Сейчас сельскохозяйственное предприятие закрыто, его продукция изъята из продажи. Исследования образцов еще продолжаются, однако местные власти уже сделали официальное заявление.

Министр сельского хозяйства Нижней Саксонии Герт ЛИДЕРМАНН сообщил, что получены доказательства наличии E.coli в продукции данной фермы.

"Кстати, двое работников этой фермы больны диареей, у одного из них уже выявлена кишечная палочка", - заявил министр.

Есть также данные о заражении нескольких посетителей ресторанов, блюда в которых готовились с применением продукции, доставленной с этой фермы, отмечает NEWSru.

Скорее всего, побегами бобовых и салатами не исчерпывается список источников заболевания. Под подозрением экспертов по-прежнему находятся огурцы и томаты. Ранее на прошлой неделе виновниками инфекции ошибочно были названы огурцы из Испании.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что смертоносная бактерия, по-видимому, является рекомбинацией двух различных кишечных палочек, одна из которых была известна ранее как EHEC.

Согласно сообщению, поступившему из Евросоюза в воскресенье днем, кишечная инфекция зарегистрирована уже в 13 странах Европы, заболели уже около 2300 человек, 22 умерли.