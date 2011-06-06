Черняховский комбинат хлебопродуктов ищет инвестора

Черняховский комбинат хлебопродуктов ГАК "Хлеб Украины" (Житомирская область) активно ищет серьезного инвестора, готового способствовать возрождению предприятия на современном техническом уровне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции предприятия.

В ближайших планах руководства предприятия - восстановить комбикормовый цех и железнодорожный путь, приобрести оборудование для гранулирования отрубей.

В прошлом один из самых мощных комбинатов хлебопродуктов страны, сейчас он постепенно рассчитывается с долгами, находясь в стадии санации, и требует солидной финансовой поддержки, отметили в дирекции.

В данный момент на предприятии идут работы по возрождению комбината.

Сейчас на Черняховском комбинате хлебопродуктов продолжается переработка пшеничного зерна в муку высшего и первого сортов.

В отремонтированной первой секции за сутки перерабатывается 180 тонн зерна. Одновременно идет подготовка второй секции, что позволит удвоить объемы производства.

Справка УНИАН. Работа комбината была приостановлена в 2010 году по ряду причин, главной из которых является нежелание инвестора продолжать инвестировать в начатую на комбинате деятельность. Перед этим Черняховский КХП возобновил свою работу после простоя в 2009 году.

В настоящее время имуществом Черняховского комбината хлебопродуктов управляет Госкомрезерв.