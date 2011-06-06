В Херсоне будет создана лаборатория качества и безопасности продукции АПК

В Херсоне на базе Государственного аграрного университета будет создана лаборатория качества и безопасности продукции АПК.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонского областного совета, об этом сказал председатель представительского органа Виктор ПЕЛЫХ.

По словам В.ПЕЛЫХА, в области существует высокая необходимость создания подобной лаборатории, учитывая аграрный профиль экономики региона.

По его мнению, лаборатория не только улучшит качество потребляемой продукции, но и существенно повысит конкурентоспособность экологически чистых овощей и фруктов Юга Украины на мировых рынках.

Согласно сообщению, на этот проект из государственного бюджета будет потрачено почти 40 млн. грн. За счет этих средств приведут в соответствие со стандартами помещения, закупят современное оборудование и обучат персонал.

Также в сообщении указывается, что исполняющий обязанности ректора Херсонского государственного аграрного университета (ХГАУ) Валерий БАЗАЛИЙ уже нашел необходимое помещение под новую лабораторию. В университете даже готовы уступить часть аудиторного фонда. В ХГАУ считают, что для учебного заведения такой центр европейского уровня прибавит возможности для развития науки, а студенты смогут получить дополнительную специальность.

В свою очередь директор Украинской лаборатории качества и безопасности продукции АПК Сергей МЕЛЬНИЧУК сообщил, что в настоящий момент уникальный аналитический центр существует только в столице. Херсон станет первым городом, где откроется его филиал. На базе лаборатории будут не только проводить независимую экспертизу качества и безопасности сельхозпродукции, но и внедрять современные технологии и заниматься подготовкой квалифицированных кадров.