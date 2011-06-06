В Винницкой области завершен сев яровых культур.

Об этом говорится в сообщении управления по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, яровыми засеяно 1017,6 тыс. га, что составляет 101% от прогнозируемых площадей (1007 тыс. га).

Завершен сев подсолнечника, площадь его посевов составляет 136,8 тыс. га - 104% к прогнозу. Сои посеяно 107,9 тыс. га (100%), овощей - 20 тыс. га (99%). Просо посеяно на площади 2143 га, или 100% к прогнозу. Кукуруза на зерно посеяна на площади 252,7 тыс. га, или 102%. Гречка посеяна на площади 24,5 тыс. га, или 90% от плана.