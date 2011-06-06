Специалисты таможенного союза начали инспектирование украинских предприятий

Специалисты таможенного союза начали инспектирование украинских мясо-молочных предприятий на предмет поставок продукции в страны таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК.

«В Украине начала работу инспекция таможенного союза», - сказал он.

Инспекторы будут работать в течение 14 дней и намерены проинспектировать 32 украинских предприятия на предмет экспорта мясо-молочной продукции на территорию стран таможенного союза.

И.БИСЮК выразил надежду, что по результатам инспектирования перечень предприятий, которые будут иметь разрешения на поставку своей продукции в страны таможенного союза, существенно увеличится. Он отметил, что на сегодня 63 украинские предприятия имеют право доступа на эти рынки, в том числе по мясной продукции, молочной продукции, комам и премиксам.