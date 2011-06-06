Госветфитослужба Украины не видит оснований для запрета импорта овощей и фруктов из ЕС

Государственная ветеринарная фитосанитарная служба Украины не видит оснований для запрета импорта овощей и фруктов из Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госветфитослужбы Иван БИСЮК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас мы не видим необходимости вводить запрет на ввоз из стран ЕС овощей и фруктов. Во-первых, не выяснен источник, а во-вторых, то количество продукции, которое заходит к нам из стран ЕС, по сравнению с общим завозом абсолютно мизерно», - сказал И.БИСЮК. Он отметил, что за 4 месяца текущего года из стран ЕС было завезено 84 тонны огурцов, в том числе из Испании 49 тонн.

«Исходя из того, какие мы имеем объемы импорта из стран ЕС, сегодня мы не видим необходимости вводить абсолютный запрет на все овощи из стран ЕС», - сказал глава службы. И.БИСЮК отметил, что на сегодня Госветфитослужба ввела дополнительные методы обследований всей растениеводческой продукции, которая импортируется в Украину, и проводятся бактериологические исследования этой продукции, в том числе на группу бактерий кишечной палочки. «На сегодня те меры, которые мы проводим, их абсолютно достаточно для того, чтобы сказать, что продукция на территорию Украины поступает безопасная. Мы будем продолжать работу, пока не получим информацию о прекращении заболевания", - сказал он.

И.БИСЮК уточнил, что на сегодня большинство овощей Украина импортирует из Турции и Египта.

Кроме того, он отметил, что Украина является членом Всемирной торговой организации и безосновательный запрет - а на сегодня оснований для запрета нет, так как не обнаружен источник инфекции - может вызвать негативную реакцию со стороны ВТО.

Напомним, в Германии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой. По некоторым данным, источником инфекции могут являться салатные огурцы. Случаи заболевания отмечаются также в Швеции, Дании, Голландии, Великобритании.

2 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО ввел временный запрет на ввоз в Россию свежих овощей из всех государств Евросоюза.

В связи с данной ситуацией Украина усилила контроль за импортом овощей из Европейского Союза.