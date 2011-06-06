Министры сельского хозяйства ЕС проведут чрезвычайное заседание из-за вспышки кишечных заболеваний

Брюссель. Министры по вопросам сельского хозяйства ЕС соберутся на чрезвычайное заседание из-за кишечной палочки Escherichia coli, вызвавшей вспышку заболеваний в Европе, преимущественно, на севере Германии.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Совета ЕС, заседание состоится в Люксембурге, 7 июня.

На сегодня выявлено более 2 тыс. заболеваний, вызванных палочкой Escherichia coli, при этом зафиксировано 22 летальных исхода, однако источник заболевания так и остается невыясненным.

Проведенные в Германии и Испании тесты подтвердили непричастность испанских огурцов к распространению опасного заболевания.

Одним из вопросов, который будет поднят на заседании, - вопрос о компенсации убытков фермерам Испании. Об этом уже заявила министр сельского хозяйства Испании Роза АГИЛАР.

Она потребовала, в частности, компенсировать все 100% потерь фермеров.

При этом, по оценкам испанской ассоциации экспортеров овощей и фруктов FEPEX, еженедельно с начала кризиса, испанские экспортеры теряют около 225 млн. евро.