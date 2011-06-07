На Прикарпатье планируют собрать в этом году 380 тыс. т зерна

В Ивано-Франковской области планируют собрать в этом году 380 тыс. т зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации заместитель председателя ОГА Василий БРУС.

По его словам, учитывая нынешнее состояние посевов и при благоприятных погодно-климатических условиях, «прогнозируемое валовое производство зерна ожидается на уровне 380 тыс. т при средней урожайности 30 ц с 1 га, что на 10% больше, чем в прошлом году».

Заместитель главы облгосадминистрации также отметил, что в текущем году сельхозтоваропроизводители Прикарпатья засеяли зерновыми культурами 136 тыс. га, что на 9,4%, или на 9 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Справка УНИАН. По информации Главного управления статистики в Ивано-Франковской области, в 2010 году сельхозтоваропроизводители Прикарпатья собрали 346,5 тыс. т зерна (включая кукурузу). Средняя урожайность составляла 29,2 ц/га.