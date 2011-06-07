Аграриям Прикарпатья на подготовку к жатве требуется 63,7 млн. грн.

В Ивано-Франковской области сельскохозяйственным предприятиям требуется 63,7 млн. грн. на подготовку к предстоящей жатвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на коллегии Ивано-Франковской облгосадминистрации заместитель председателя ОГА Василий БРУС.

«В том числе, 33,9 млн. грн. - это собственные средства сельскохозяйственных предприятий, 6,9 млн. грн. - кредитные ресурсы », - уточнил он.

В.БРУС отметил, что еще 22,9 млн. грн. сельхозпредприятия планируют получить за счет форвардных и спотовых закупок зерна, а также привлеченных дополнительных средств. По его словам, агроформирования области заключили форвардные контракты на покупку зерна, уже получили 9 млн. грн. и еще ожидают получить 12 млн. грн.