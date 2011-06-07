В рамках реализации глобальных инициатив по охране окружающей среды комплексного проекта социальной ответственности «Делаем мир лучше» САН ИнБев Украина провела национальную экологическую кампанию, посвященную Всемирному дню окружающей среды.

Экологические мероприятия состоялись во всех 23 отделениях крупнейшей пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, которую САН ИнБев Украина представляет в нашей стране. Во всех отделениях компании была реализована программа «Зеленый офис», подведены итоги программы «Водный шериф», проведен конкурс среди сотрудников на лучший эко-проект, прошли обучения по бережному использованию природной среды и энергоресурсов.

Кроме того, в разных регионах были проведены конкретные акции по улучшению экологической ситуации.

Так, в Чернигове работники пивоваренного предприятия провели акцию ”Сделай родной город чище”, к которой привлекли членов семей и родственников. А в рамках программы по уменьшению выбросов в атмосферу 3 июня все сотрудники приехали на работу на общественном транспорте.

В Николаеве высаживали клумбы и убирали территорию завода с прилегающими к ней улицами.

Сотрудники Харьковского отделения расчистили от мусора зеленую зону в одном из спальных районов города.

В Киеве сотрудники центрального офиса в рамках эко-акции провели генеральную уборку озера Небреж на Осокорках. Небреж – одно из трех знаменитых столичных осокорковских озер, любимое место отдыха жителей густонаселенного жилмассива, которое к сожалению, стало местом скопления пластиковой посуды, бутылок и банок, которые оставляет после себя большинство отдыхающих. Сотрудники САН ИнБев Украина работали с водолазной бригадой КП «Плесо». Совместными усилиями были очищены от мусора береговая зона и дно озера. Партнёр акции – компания РЕМОНДИС Украина позаботилась о вывозе мусора, безопасной утилизации и переработке отходов.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям САН ИнБев Украина Денис ХРЕНОВ отметил, что компания САН ИнБев Украина "...ежедневно работает над тем, чтобы минимизировать производственное воздействие на окружающую среду, сократить расходы воды и энергоресурсов. Это важная составляющая гражданской позиции нашего бизнеса. Цель акции - не только убрать озеро, парк или улицу, но и собственным примером призвать каждого сделать свой вклад в сохранение природы".

Генеральный директор КП «Плесо» Павел ПОХОДИЙ добавил, что «Коммунальное предприятие «Плесо» в рамках подготовки к летнему сезону провело работы в 29 зонах отдыха в Киеве. Сегодня при активном содействии компании САН ИнБев Украина к ним присоединилось еще одно - озеро Небреж, где отныне киевляне смогут отдыхать с удовольствием и чувствовать себя в полной безопасности».

Справка УНИАН. «САН ИнБев Украина» представляет крупнейшую пивоваренную компанию в мире «Анхойзер-Буш ИнБев».

«САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных марок: «Stella Artois», «Beck’s», «Brahma», «Staropramen», «Leffe», «Hoegaarden», «Lowenbrau», а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтарь».



