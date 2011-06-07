Москва. В России площадь пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилась почти в три раза.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

«Всего с начала пожароопасного периода 2011 года на территории Российской Федерации возникло 11 тыс. 61 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 11 тыс. 13 очагов, уменьшение в 1,004 раза) на общей площади 617 тыс. 766,29 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 214 508,71 га, увеличение в 2,88 раза)», - говорится в сообщении.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Красноярского краев, Иркутской области. Причина возникновения - установившаяся теплая погода, труднодоступные территории.

За сутки на территории РФ возникло 164 очага на площади 15 тыс. 982,11 га, потушено 167 очагов на площади 14 тыс. 308,71 га. С учетом ранее возникших пожаров продолжает действовать 182 очага (в том числе 11 крупных), площадь активного горения – 270,9 га, локализовано – 36 тыс. 760,2 га.