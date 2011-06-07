Потенциал Хмельницкой области будет презентован странам Персидского залива

Экономический потенциал Хмельницкой области в октябре этого года будет презентован странам Персидского залива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации по финансово-экономическим вопросам и инвестиционной политике Леонид ГУРАЛЬ сообщил во время прямой телефонной линии.

“Предварительно планируем, что осенью выступим с инвестиционным пакетом в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Это очень богатые страны. Мы хотим предложить им вкладывать средства в наше сельское хозяйство и рекреацию”, - сказал он.

Чиновник заметил, что стоимость предложенных проектов будет составлять не меньше 50 млн. долл. США, “потому что о проектах, которые стоят, например, 1 млн. долл., никто из больших инвесторов не хочет говорить”.

Л.ГУРАЛЬ также добавил, что презентационные проекты разработает Главное управление экономики облгосадминистрации на английском языке.