В Винницкой области аграриям выдано 380,1 млн. грн. кредитов

В Винницкой области с начала 2011 года кредитными ресурсами воспользовались 85 сельскохозяйственных предприятий, которыми привлечено 380,1 млн. грн. кредитов коммерческих банков.

Об этом говорится в сообщении управления по делам прессы и информации Винницкой облгосадминистрации, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, из общей суммы выданных кредитов 238 млн. грн. составляют краткосрочные, 68 млн. грн. - среднесрочные, 73,7 млн. грн. - долгосрочные.

На рассмотрении кредитных комитетов в банковских учреждениях находятся кредитные договоры на сумму 24,2 млн. грн.

Кроме того, уже заключены форвардные контракты с 77 сельскохозяйственными предприятиями области на общую сумму 61,2 тыс. тонн зерна на сумму 106,7 млн. грн., из которых уже получено 53,4 млн. грн.