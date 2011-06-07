Аграрии засеяли яровыми 7,6 млн. га – Минагропрод

В Украине по состоянию на 6 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,6 млн. га, что составляет 101% к прогнозу и на 136 тыс. га больше против соответствующего периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что кукуруза на зерно посеяна на площади 3,4 млн. га (108% прогноза), что почти на 700 тыс. га больше 2010 года. Просо посеяно на 149 тыс. га (105%), что на 48 тыс. га больше предыдущего года. Гречиха посеяна на 291 тыс. га (93%), что на 81 тыс. га больше, чем на эту дату в прошлом году.

Сахарная свекла посеяна на площади 548 тыс. га (99%), что на 63 тыс. га больше против прошлого года. Подсолнечник посеян на площади 3,9 млн. га (110%). Соя посеяна на 1,1 млн. га (97%), что на 139 тыс. га больше против прошлого года.

Овощные культуры посеяны на площади 544 тыс. га (103% от прогноза). Картофель посажен на площади 1,4 млн. га (100%).

В настоящее время, с учетом фитосанитарной ситуации в каждом регионе, осуществляется комплекс мероприятий по защите посевов сельскохозяйственных культур от сорняков, болезней и вредителей. Всего хозяйствами проведена защита посевов на площади 27,2 млн. га. Обеспеченность средствами защиты растений составляет 95% от потребности.