В Крыму в мае больше всего подорожали картофель и корнеплоды

В Автономной Республике Крым в мае 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали картофель и корнеплоды, подешевели – яйца, животные жиры и капуста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, в Крыму в мае 2011 г. среди продовольственных товаров наибольший рост цен зафиксирован на картофель – на 18,3%. Цены на корнеплоды, лук и грибы выросли на 13,9%, цитрусовые – на 12,0%, яблоки – 11,4%, соль, пряности и кулинарные травы – 5,4%.

Мясо птицы подорожало на 4,7%, безалкогольные напитки – на 4,3%, бакалейные товары, десерты – на 3,5%.

Кроме того, на 2,9-1,0% стали дороже макаронные изделия, сахар, консервированные и переработанные овощи и рыба, мясо свинины, какао, кофе, морепродукты, мороженое, хлеб, шоколад.

Вместе с тем, зафиксировано снижение цен на яйца – на 27,7%, пищевые животные жиры – 7,6%, капусту – 7,2%, сливочное масло – 4,0%, молоко – 2,9%, творог – 2,4%, свежую, охлажденную и замороженную рыбу – 1,7%, кисломолочную продукцию – на 0,5%.

В целом в Крыму за май 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 1,8%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, в том числе алкогольные напитки подорожали на 2,0%, табачные изделия – на 0,5%.

Рост цен на транспорт в мае 2011 г. в целом составил 7,4% за счет повышения стоимости проезда в автодорожном пассажирском транспорте – на 15,5%, топлива и масел – 3,6%, стоимости велосипедов и автомобилей – на 2,8% и 1,8% соответственно.

На 2,6% выросли тарифы на связь, в том числе телефонные и телефаксовые услуги – на 2,8%.

Услуги ресторанов и отелей подорожали на 1,2%, больше всего это связано с ростом цен на услуги временного проживания – на 3,1%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Автономной Республике Крым в мае 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,6%, с начала года –109,0%.