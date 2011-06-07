Тернопольщина готова обеспечить гречкой с будущего урожая еще две области

Тернопольская область готова обеспечить гречкой с будущего урожая еще две области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН. «Мы увеличили посевные площади гречихи почти втрое. Всего рассчитываем намолотить 10 тыс. тонн гречихи, тогда как потребности области составляют 3 тыс. т. Соответственно, мы полностью обеспечим гречкой еще две области, которые не имеют опыта посева этой культуры, и где нет условий для ее выращивания », - сказал В.ХОПТЯН.

По его данным, в области завершается сев гречихи. Сейчас ею засеяно 16 из запланированных 18 тыс. га.

Как уже сообщалось, в 2010 году в области с площади 8,2 тыс. га было намолочено 6,5 тыс. тонн гречихи при средней урожайности 7,9 ц/га.