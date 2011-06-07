FAO прогнозирует в этом году увеличение мирового производства пшеницы на 3,2%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FАО) прогнозирует в этом году увеличение мирового производства пшеницы на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 674 млн. тонн. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте организации.

По прогнозу экспертов FАО, мировое производство пшеницы увеличится, главным образом, за счет повышения урожайности в России. Мировое производство кормового зерна, по прогнозам экспертов, увеличится на 3,9% - до 1,165 млрд. тонн. Увеличение производства ожидается в России и других странах-членах СНГ. Конечные мировые запасы зерна в 2012 г. составят 494 млн. тонн.

Отмечается, что на сегодня есть основания говорить о рекордном урожае зерновых культур в 2315 млн. тонн, что на 3,5% больше, чем в 2010 году. Отмечается, что следующие несколько месяцев будут решающими для будущего урожая. Хотя перспективы обнадеживают в некоторых странах, таких как Россия и Украина, погодные условия могут негативно отразится на кукурузе и пшенице в Европе и Северной Америке.

Эксперты отмечают, что высокие и нестабильные цены на сельскохозяйственную продукцию, скорее всего, будут преобладать до конца текущего год и до 2012 года. По прогнозу FAO, спрос на зерновые увеличится, из-за чего даже рекордное предложение урожая не сможет его удовлетворить, что будет содействовать росту цен. Но задекларированное открытие РФ экспорта зерна с 1 июля может немного снять существующее напряжение, считают эксперты.

На рынке масличных культур в 2011-2012 маркетинговом году поставок может оказаться недостаточно для удовлетворения растущего спроса на масло и шрот, что означает дальнейшее сокращение мировых запасов.