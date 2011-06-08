В Ривненской области из-за высокой пожарной опасности запрещено посещать леса
09:15, 08 июня 2011Агро
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Жителям Ривненской области запрещено посещать лесные массивы в связи с повышенной пожарной опасностью.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.
По информации областного управления лесного и охотничьего хозяйства, по состоянию на 6 июня в государственном лесном фонде области уже произошло 26 пожаров на общей площади почти 30 гектаров.
Лесоводы отмечают, что ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Они обращаются к жителям Ривненской области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха выбирать специально оборудованные площадки.
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