В Черниговской области создадут самый большой в Украине национальный природный парк

Государственное управление охраны окружающей природной среды в Черниговской области работает над созданием национального природного парка "Подесіння" на территории 5 районов области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по итогам совещания в управлении сообщила руководитель его пресс-службы Наталия РАДЧЕНКО.

По ее информации, продолжается подготовительная работа, разрабатываются картографические материалы с указанием границ парка. Работа научных работников Национального экологического центра Украины по созданию на территории заводи Десны национального природного парка поддержана органами исполнительной власти и местного самоуправления Черниговской области. В частности, уже есть предварительное согласование областного совета.

Ожидается, что парк "Подесіння" будет иметь ориентировочную площадь 403 тыс. га и будет самым большим в Украине.

Создать парк предусматривается на территории всей заводи Десны в пределах Черниговской (Менский, Сосницкий, Черниговский, Куликовский и Борзнянский районы) и Киевской областей.

Н.РАДЧЕНКО подчеркнула, что создание парка будет продолжительным во времени и завершится, скорее всего, в следующем году. "За год не успеем. Это очень большая работа", - сказала она.

По мнению специалистов, еще один национальный природный парк будет значительным шагом в осуществлении национальной политики в сфере охраны дикой флоры и фауны, природных сред существования, сохранения уникального водохозяйственного значения реки Десна. Ведь именно Десна является главной водной артерией левобережного Полесья, самым большим левобережным притоком Днепра. Длина Десны в Украине - 591 км. В непосредственной близости от заводи реки в Черниговской области расположены национальные природные парки "Мезинский" (31 тыс. га), "Деснянско-Старогутский" (16 тыс. га.) и региональный ландшафтный парк "Межреченский" (почти 79 тыс. га).

По количеству заповедных объектов Черниговская область занимает первое место в Украине. Природно-заповедный фонд Черниговской области насчитывает 656 объектов общей площадью 253,2 тыс. га, что составляет 7,6% площади области (соответственно, средний процент заповедности по Украине – 5,3%).

Природные парки охраняются как национальное достояние, по отношению к которым установлен особый режим охраны, воссоздания и использования.