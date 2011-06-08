Группы СКМ и Смарт создали аграрный холдинг HarvEast

Группа СКМ и Группа «Смарт-Холдинг» создали аграрный холдинг HarvEast.

Как сообщают компании в совместной пресс-релизе, переданном агентству УНИАН, холдинг HarvEast создана на базе сельскохозяйственных активов ММК им. Ильича. Для управления холдингом акционерами создана одноименная управляющая компания – HarvEast, которой будут переданы права по стратегическому и операционному управлению холдингом.

В управление холдингу HarvEast будут переданы сельскохозяйственные активы ММК им. Ильича: обрабатываемые земли общей площадью более 200 тыс. га; крупный рогатый скот, свиноводческие фермы; прочие профильные активы (производство комбикормов, семенное растениеводство). Географически перечисленные активы расположены преимущественно в Донецкой области, а также - в Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и в АР Крым.

Согласно пресс-релизу, формирование холдинга - передача ему из структуры "Метинвеста" сельскохозяйственных активов, утверждение стратегии развития и формирование команды - завершится в 2012 году. На этапе формирования холдинга исполнять обязанности руководителя будет финансовый директор холдинга HarvEast Дмитрий СКОРНЯКОВ.

Справка УНИАН. Компания СКМ – инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл, машиностроительный холдинг «Горные машины» и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.

"Смарт-холдинг” – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе ("Метинвест"), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов ("Смарт-Нерудпром"), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке ("Верес"), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим НОВИНСКИЙ.