На Прикарпатье в мае больше всего подорожали овощи, фрукты и сахар

На Прикарпатье в мае больше всего подорожали овощи, фрукты, сахар, подешевели яйца, животные жиры, молочная продукция.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, на потребительском рынке Ивано-Франковской области в мае 2011 г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. В частности, подорожали овощи, фрукты, сахар, маргарин, безалкогольные напитки – на 3,7–1,3%. На 0,8–0,3% выросли в цене мясо птицы, хлеб и хлебопродукты, консервированное молоко, рыба и продукты из рыбы.

Вместе с этим существенно (на 18,7%) подешевели яйца. На 5,0–1,1% снизились цены на животные жиры, молоко, сыры, масло; на 0,9–0,5% – на сметану, говядину, кисломолочную продукцию.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 1,9%, в т.ч. плата населения за горячую воду и отопление (в соответствии с фактическими расходами) – на 17,3%. В то же время повысилась плата за канализацию (на 5,0%), водоснабжение (на 2,7%), сжиженный газ (на 1,0%).

Рост цен в сфере транспорта на 4,5% обусловлен, в первую очередь, увеличением стоимости услуг автодорожного пассажирского транспорта – на 8,2%. Кроме того, выросли цены на топливо и масла (на 2,5%), другие услуги, связанные с обслуживанием собственных транспортных средств (на 2,0%).

Прирост потребительских цен в сфере связи составил 2,3%, в т.ч. абонентная плата за пользование телефоном повысилась на 13,6%. Вместе с тем, на 1,6% подешевело телефонное и телефаксовое оборудование.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 0,6% обусловлено подорожанием на 10,1% услуг санаторно-курортных учреждений.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области в мае 2011 г. индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года – 104,6%.