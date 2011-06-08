Завтра в Украине сохранится очень жаркая погода

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с, в горных районах очень сильные дожди.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в восточных, Сумской, Винницкой и Одесской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 13-18°, днем 26-31°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°; в Днепре возле Киева 24°.