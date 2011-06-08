Пономаренко стал новым председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы
14:57, 08 июня 2011Агро
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Сергея РЫЖЕНКО от должности председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте Президента.
Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил председателем Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО.
До этого назначения А.ПОНОМАРЕНКО возглавлял Киевскую городскую СЭС.
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