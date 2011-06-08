В Хмельницкой области больше всего подорожали фрукты, макароны, сахар

В Хмельницкой области в мае т.г. по сравнению с апрелем больше всего подорожали фрукты (на 5,9%), в частности цитрусовые - на 12,6%, макаронные изделия, сахар, безалкогольные напитки, свинина, мясо птицы (на 1,1-3%). При этом подешевели яйца - на 21,6%, рис, сыры, животные жиры, сметана, молоко - на 0,5-6,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли в мае т.г. на 0,9%, в т.ч. на алкогольные напитки - на 1,2%, табачные изделия - на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива (на 0,2%) обусловлен подорожанием газа сжиженного на 1,6%.

Повышение цен в сфере здравоохранения (на 0,8%), в основном, связано с подорожанием фармацевтической продукции на 1,1% и санаторно-курортных услуг на 0,8%.

Цены на транспорт в целом выросли на 1,5%, что в первую очередь вызвано повышением цен на топливо и масла (на 2,5%).

Вследствие увеличения абонентской платы за пользование телефоном на 17,3% подорожание в сфере связи в мае т.г. составило 3,6%.

Справка УНИАН. Рост потребительских цен в Хмельницкой области в мае составил 100,4%, с начала года - 104,3%.