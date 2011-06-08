ГПЗКУ заявляет о готовности к приему нового урожая

ГП «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» заявляет о готовности к приему нового урожая.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что работы по подготовке материально-технической базы всех филиалов к приему зерна нового урожая находились на завершающей стадии уже к концу мая, и по состоянию на сегодня готовность составляет практически 100%. К работе готовы все зернохранилища (элеваторы и склады напольного хранения), зерносушилки, нории, транспортеры, пневмо- и самотечный транспорт, другое технологическое оборудование. Проведены работы по обновлению и укреплению покрытий крыш элеваторов и складов, завершена механическая зачистка емкостей.

Отмечается, что практически все предприятия, которые занимаются хранением урожая, получили сертификат соответствия общегосударственного образца.

Справка УНИАН. В состав Государственного предприятия «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений - филиалов. Среди них 17 мельниц, 1 крупяной и 3 комбикормовых завода, а также 2 портовые элеваторы - Одесский и Николаевский. Филиалы ГПЗКУ способны производить в год 664,6 тыс. тонн муки, 30,5 тыс. тонн круп, 236 тыс. тонн россыпных комбикормов, одновременно хранить около 4 млн. тонн зерновых, что автоматически делает его крупнейшим оператором по хранению в стране.