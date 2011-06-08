Бисюк назначен первым вице-президентом Региональной комиссии МЭБ по Европе

На 79-й Генеральной сессии Всемирной Ассамблеи делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ – Международного эпизоотического бюро) председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК был избран 1-м вице-президентом Региональной комиссии МЭБ по Европе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Как уточнили УНИАН в Госветфитослужбе, официальное подтверждение назначения получено в понедельник, 6 июня т.г.

Справка УНИАН. И.БИСЮК с декабря 2010 г. указом Президента Украины назначен председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Региональная комиссия МЭБ по Европе - одна из 5 существующих комиссий Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) создана с целью изучения специфических проблем, в решении которых задействованы ветеринарные службы, и для организации работы на региональном уровне. Каждая комиссия подлежит организации каждые два года на региональной конференции в одной из стран региона. Эти конференции посвящены техническим вопросам и региональному сотрудничеству с целью контроля заболеваний животных.

В заседании Региональной комиссии участвуют все делегаты МЭБ региона и региональные организации, данное заседание проводится ежегодно во время Генеральной сессии в последнюю неделю мая. В состав Бюро Региональной комиссии по Европе входит президент, два вице-президента и генеральный секретарь. Международный комитет избирает данное бюро каждые 3 года.