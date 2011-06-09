ЕК выделит 210 млн.евро для компенсации фермерам убытков из-за кишечной палочки E. coli

Еврокомиссия выделит 210 млн евро для компенсации фермерам убытков из-за кишечной палочки E. coli.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вчера на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачиан ЧИОЛОШ.

«В целом, немедленно мы будем иметь бюджет в 210 млн евро. Это позволит нам ответить на просьбы о компенсациях за период с 26 мая по 30 июня. После чего мы посмотрим, что мы имеем», - сказал комиссар.

Д.ЧИОЛОШ также сообщил, что принял решение увеличить уровень компенсации убытков фермерам до 50% от базисной цены.

При этом, возмещение убытков будет осуществляться фермерам, производящим огурцы, помидоры, салат, кабачки и перец, независимо от того, являются ли они членами фермерских организаций или нет.

Комиссар ЕС также отметил, что фермеры, состоящие в различных фермерских организациях, имеют доступ к другим механизмам компенсаций, которые позволят им, в целом, получить компенсацию до 70% потерь.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Европейской фермерской группы COPA-COGECA, неопределенность с источником распространения палочки E. сoli «обходится» европейским фермерам в 417 млн евро еженедельно.

При этом, ряд стран, в частности Испания, требуют обеспечить выплату 100% компенсации убытков фермерам.

Европейские фермеры, производящие овощи, пострадали в результате введенного рядом стран полного или частичного запрета на импорт овощей из-за вспышки кишечных заболеваний в Германии, вызванных палочкой E. сoli.

На сегодня от инфекции погибло по меньшей мере 25 человек.