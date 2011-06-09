В Украине планируют ввести уголовную ответственность за подделку медпрепаратов

Верховная Рада Украины сделала шаг в борьбе с фальсифицированными лекарствами. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за подделку медпрепаратов. Если документ одобрят в целом, умышленное производство и реализация фальсификата будут караться лишением свободы на срок от трех до десяти лет, пишет журнал WEEKLY.UA. «Нынешние символические штрафы в 1,5 тыс. грн. — это ничто по сравнению с угрозой для здоровья украинцев, которую несут поддельные лекарства, — считает автор законопроекта депутат Валерий КОНОВАЛЮК. — Сегодня же фальсификат наносит ущерб как потребителям, так и производителям. Даже крупные компании, которые тратят миллионы на рекламу, не способны противостоять этому явлению».

Для борьбы с фальсификатом только ужесточения ответственности недостаточно. Как подчеркнул глава Гослекинспекции Алексей СОЛОВЬЕВ, на сегодняшний день требует пересмотра законодательство о дистрибьютировании, чтобы уменьшить количество посредников между производителем и аптекой. «Например, в странах Европейского Союза до 90% поставок лекарственных средств обеспечивают четыре-пять дистрибьюторов. В Украине же на сегодняшний день почти 500 таких компаний, — говорит А.СОЛОВЬЕВ. — В некоторые аптеки лекарства поступают, проходя через пять-шесть дистрибьюторов. Естественно, в подобной цепочке легче могут возникать нарушения, в том числе именно через такие вот длинные цепочки в аптечную сеть и попадает фальсификат».