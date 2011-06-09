В Житомирской области запрещено посещать леса

В Житомирской области временно запрещено посещать леса в связи с чрезвычайно высоким уровнем пожарной опасности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

„Лесоводы Житомирщины предупреждают: посещать лесные массивы временно запрещено. Такое решение принято в связи с чрезвычайно высоким уровнем пожарной опасности”, - подчеркивается в сообщении.

В регионе временно и категорически запрещено въезжать в лес автотранспортом, разводить костер, курить.

В целом, по информации Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства, по состоянию на 9 июня этого года в государственном лесном фонде области за последние несколько недель произошло 27 пожаров на общей площади почти 35 гектаров, что является чрезвычайно опасным показателем. Все они возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем.

Лесоводы подчеркивают, что ограничение на посещение лесов является вынужденным и временным. Они также обратились к жителям области с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности, а для отдыха избирать места более безопасные – вблизи рек и озер.

По мнению лесоводов региона, это будет способствовать сохранению лесов от пожаров, а отдохнуть в них можно будет в более благоприятное время.