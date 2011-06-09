Нормативная стоимость сельхозземли будет повышена на 70% - до 19,5 тыс. грн. за гектар

Нормативная стоимость сельскохозяйственной земли в Украине будет повышена на 70% - до 19,5 тыс. грн. за гектар.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли.

«Закончена разработка постановления Кабинета министров Украины, которым будет примерно на 70% повышена стоимость одного гектара сельхозземли», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.

По его словам, на сегодня эта стоимость составляет в среднем по Украине 11,3 тыс. грн. за 1 га, а после повышения составит 19,5 тыс. грн. за 1 га.

По мнению заместителя министра, это приведет к важным позитивным изменениям для собственников земли. В частности, позволит повысить арендную плату за землю, которая рассчитывается на основе нормативной оценки стоимости земли.

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, это позволит в 1,7 раза увеличить арендную плату, и она со средней по Украине стоимости в 312 грн. за 1 га повысится до 550-600 грн. за 1 га. Таким образом, увеличатся доходы собственников земли и вырастут поступления в сельские общины за счет платы подоходного налога от большей арендной платы.

Также, по мнению Н.БЕЗУГЛОГО, это будет содействовать формированию более справедливой рыночной цены на землю.

Напомним, ранее Государственное агентство земельных ресурсов Украины рассчитывало на введение увеличенной в два раза нормативной денежной оценки земли максимум с 1 июня 2012 года.

По данным Госземагентства, на сегодняшний день нормативная денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения составляет 11,9 тыс. грн. за гектар пашни, арендная плата за 1 га пашни – около 300 грн. При этом в Европе 1 га сельскохозяйственной земли оценивается в 2-3 тыс. евро (в странах Евросоюза - около 5 тыс. евро), а арендная плата за 1 га земли составляет около 300 евро.