Законопроект о земельном кадастре будет внесен в ВР на следующей неделе

Законопроект о земельном кадастре будет внесен в Верховную Раду на следующей неделе.

Об этом сообщил заместитель председателя Госагентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ сегодня в ходе видеоконференции с регионами относительно рынка земли.

По его словам, аграрный комитет Верховной Рады сегодня рассмотрел окончательный вариант законопроекта о Государственном земельном кадастре и подготовил его ко второму чтению. «Я думаю, что в ближайшую неделю он будет внесен в сессионный зал Верховной Рады, и будет принят в первом полугодии», - сказал Н.КАЛЮЖНЫЙ.

В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ сообщил, что если народные депутаты будут работать в таком же темпе, как они работали, начиная с 1 января текущего года, то все законы, необходимые для введения рынка земли, будут приняты до октября. «Если так, то исполнительная ветвь власти готова ввести рынок земель и снять мораторий (на куплю-продажу земель сельхозназначения – УНИАН) 1 января 2012 года», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ.