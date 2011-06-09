Украина и РФ не договорились об отмене пошлины на импорт украинского сахара – Присяжнюк

Украина и Россия в ходе переговоров в Москве не договорились относительно отмены таможенной пошлины на импорт украинского сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, комментируя результаты заседания экономического комитета украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве.

«Конечно, сложные переговоры. В моем сегменте аграрного сектора мы так и не достигли взаимопонимания с Российской Федерацией относительно снятия пошлины на импорт украинского сахара. Мы не понимаем, почему это затягивается», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что, несмотря на то, что Россия импортирует более 1 млн. тонн сахара-тростника, для Украины на сегодняшний день не решен вопрос относительно снятия пошлины на ввоз в Россию 100 тыс. тонн сахара.

Также Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что для Украины является невыгодным недавно принятое постановление правительства РФ относительно таможенной пошлины на импорт карамели, в том числе украинской. По словам министра, с 2004 года импорт украинской карамели в РФ сократился с 60 тыс. тонн до 16, а данное постановление еще больше сократит объем импортируемой в Россию украинской карамели.

Напомним, Украина с июня 2010 года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.