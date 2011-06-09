«Славутич» Carlsberg Group закупит первую партию хмеля у украинского производителя

Компания «Славутич», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, начинает сотрудничество с отечественным хмелепроизводителем. Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, первую партию украинского гранулированного хмеля в объеме 678 кг (альфа-кислоты) компания закупит у агрофирмы «Щедрый урожай». Объем закупаемой партии составляет 2,5% годовой потребности «Славутича» в хмеле.

Отмечается, что компания имеет единый перечень требований к поставщикам сырья вне зависимости от страны-производителя. Продукция каждого нового поставщика после аудита в исследовательском центре компании Carlsberg в Страсбурге (Франция) допускается в производство. Только после того, как в компании уверены в стабильности качественных характеристик сырья, поставщик имеет возможность принять участие в тендере, при успешном результате которого получить контракт на год.

Хмель компании «Щедрый урожай» прошел все необходимые этапы внутренней проверки группы Carlsberg и по заключению внутреннего аудита соответствует утвержденной спецификации. Для стратегического сотрудничества «Щедрый урожай» активно работает над дальнейшим развитием производства, внедрением системы менеджмента качества и устранением замечаний, выявленных во время аудита компании «Славутич» Carlsberg Group.

Отмечается, что данное сотрудничество стало результатом встречи лидеров пивной отрасли с представителями Ассоциации хмелеводов Украины, которая состоялась в феврале 2011 года. В ходе переговоров «Славутич» и другие представители отрасли высказали свои намерения полностью перейти на украинский хмель, если отечественное сырье будет соответствовать требованиям пивопроизводителей. Из более 10 украинских поставщиков, принимавших участие в мероприятии, только агрофирма «Щедрый урожай» выразила желание продолжить переговоры и выполнить необходимые для сотрудничества процедуры.

«Работой поставщика наши технологи в целом удовлетворены. В данный момент агрофирма работает над устранением наших замечаний по аудиту, и мы сразу приступаем к практической части нашего сотрудничества. Мы надеемся, что после тестирования украинского хмеля наше стремление работать с отечественными поставщиками реализуется в долгосрочном партнерстве», - отметил главный пивовар компании «Славутич» Carlsberg Group Руслан МЕЛЬНИК.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».