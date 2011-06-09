В Херсонской области в мае больше всего подорожали овощи и фрукты

В Херсонской области в мае текущего года по сравнению с апрелем больше всего подорожали овощи и фрукты, а подешевели – яйца и сливочное масло.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, на потребительском рынке региона в мае по сравнению с апрельскими показателями цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 1%.

Больше всего выросли цены на овощи (на 6,7%) и фрукты (5,1%). Также на 1,8% и 1,7% повысились цены на сахар и безалкогольные напитки соответственно.

Подорожали на 1,4-0,9% хлеб, макаронные изделия, мясо и мясные продукты, а также, рыба и рыбные продукты.

В то же время подешевели яйца (на 20,1%), сливочное масло (6,4%), молоко (6,1%), творог (на 3,3%) и подсолнечное масло (1,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%, при этом алкогольные напитки подорожали на 0,8%, табачные изделия – на 0,6%.

Рост цен в транспортной сфере на 2% обусловлен подорожанием топлива и масел (на 2,1%). Также на 8,1% и 2,5% выросла стоимость услуг автостоянок и перевозок автомобильным транспортом соответственно.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 2,5% вызвано ростом цен на услуги санаторно-курортных учреждений (на 5%) и фармацевтическую продукцию (на 3,7%).

Подорожание в сфере связи на 3,1% обусловлено повышением абонентной платы за пользование стационарным телефоном на 15,2%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,4% за счет повышения цен на сжиженный газ (на 6,3%) и стоимости материалов для содержания и ремонта жилья (на 0,1%).

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в мае 2011 года по области составил 100,9% (по Украине – 100,8%), с начала года - 106,6% (105,5%).