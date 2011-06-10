Аграрный комитет ВР рекомендует принять законопроект о Государственном земельном кадастре

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Украины рекомендует парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о Государственном земельном кадастре. Об этом говорится в сообщении информационного управления ВР, опубликованном на парламентском сайте.

Законопроектом (регистр. №8077), в частности, предлагается установить, что анализ поданной документации и внесение всех сведений о земельном участке осуществляются исключительно районными (городскими) территориальными органами центрального органа исполнительной власти по земельным ресурсам.

Законопроект содержит также положение о механизме урегулирования порядка обмена информацией между Государственным земельным кадастром и Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество. В частности, предусматривается, что информация о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о сформированном земельном участке вместе с его кадастровым планом в электронном (цифровом) виде поступает в орган, который осуществляет государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество. Последний, в свою очередь, направляет в Государственный земельный кадастр информацию о том, что право на земельный участок зарегистрировано за определенным лицом. Предусматривается также, что органы ведения кадастра будут предоставлять органам местного самоуправления информацию, необходимую для выполнения ими своих полномочий в сфере земельных отношений.

Отмечается, что во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитете проработано больше 200 поправок. Члены комитета, в частности, согласились с предложением народного депутата Романа ТКАЧА изъять из текста законопроекта положение, в соответствии с которым планировалось установить, что до 1 января 2020 года ведение Государственного земельного кадастра в городе Киеве должно осуществляться исполнительным органом Киевского городского совета.