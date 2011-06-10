Сорочинская ярмарка в этом году состоится 16 - 21 августа
10:45, 10 июня 2011Агро
0
Национальная Сорочинская ярмарка в этом году будет традиционно проходить в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области с 16 по 21 августа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба генерального распорядителя ООО «Сорочинская ярмарка».
Официальное открытие ярмарки запланировано на 17 августа.
«В этом году Украина будет отмечать 20 лет своей Независимости и 15 лет Конституции, а страны ближнего зарубежья – 20 лет СНГ. Поэтому и гостей ожидаем гораздо больше, и программа будет дополнена выступлениями художественных коллективов из стран, входящих в это почтенное межгосударственное образование», говорится в сообщении пресс-службы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter