В Кировоградской области в мае больше всего подорожали фрукты и овощи

В Кировоградской области в мае 2011 года наиболее существенно подорожали фрукты (на 8,4%) и овощи (на 7,4%), подешевели яйца (на 28,3%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с апрелем в мае в области на 0,9-2,9% подорожали консервированное молоко, маргарин и другие растительные жиры, кондитерские изделия и мука, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, сахар, пищевой лед и мороженое.

На 1-13,3% подешевели рис, молоко и творог, кисломолочная продукция, масло, животные жиры.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 1,2%.

В мае т.г. в области цены на транспорт выросли на 6,8% за счет повышения стоимости топлива и горюче-смазочных материалов на 2,7%, а также автодорожных транспортировок на 14,9%.

В сфере охраны здоровья произошло повышение стоимости фармацевтической продукции на 1%, санаторно-курортных услуг - на 6,5%.

Подорожание в сфере связи на 3,7% обусловлено повышением абонентной платы за пользование телефоном на 16,6%.

Справка УНИАН. В мае 2011 года по сравнению с апрелем индекс цен в Кировоградской области составил 101,3%, с начала года – 105,8%.