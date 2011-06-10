В Тернопольской области больше всего подорожали фрукты и сахар

В Тернопольской области в мае т.г. больше всего подорожали фрукты и сахар, подешевели – яйца и овощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, на потребительском рынке области в мае т.г. по сравнению с апрелем цены на фрукты выросли на 4,7%, сахар – на 4,3%.

Мясо и мясопродукты выросли в цене на 1,6%, хлеб – на 0,2%, рыба и продукты из рыбы – на 0,6%, макаронные изделия – на 0,3%.

В то же время, на 21,2% подешевели яйца, овощи – на 6,2%, молоко – на 5,3%, масло – на 0,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,9%, табачные изделия – на 0,5%.

Цены на транспорт в мае т.г. в Тернопольской области повысились на 7,4%, что в первую очередь вызвано ростом стоимости перевозок пассажирским автодорожным транспортом на 19,6%. Кроме того, на 3,1% подорожали топливо и масла.

На 3,4–0,8% стали дороже услуги связи, разные товары и услуги, предметы домашнего потребления, бытовая техника. На 0,4–0,2% выросли цены в ресторанах и гостиницах, на жилье, воду, электроэнергию и другие виды топлива, а также в сферах отдыха и культуры и здравоохранения.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Тернопольской области в мае т.г. по сравнению с апрелем составил 100,5%, с начала года – 104,7%. Индекс потребительских цен в области в 1-м квартале составил 102,9%.