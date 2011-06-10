Кабмин рассчитывает на хороший урожай и стабильные цены на продукты - Азаров

Правительство надеется на хороший урожай в этом году, несмотря на усложнившиеся погодные условия, и стабильные цены на продукты питания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на выездном совещании по вопросам развития сельского хозяйства.

«Мы рассчитываем на хороший урожай зерновых, а, соответственно, и на стабильность цен на продукты питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что, учитывая осложнившиеся из-за сухой погоды условия, необходимо своевременно проводить уборочные работы, чтобы свести к минимуму возможные потери урожая.

«Вы видите, какая сложная погодная ситуация сложилась в некоторых регионах. Чрезвычайно важно организовать работу по уборке зерновых слажено», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ заявил, что урожай зерна в Украине в текущем году будет значительно выше 45 млн. тонн.

Он отметил, что более точный прогноз урожая будет известен после детального изучения состояния посевов озимых и яровых зерновых культур.

В марте Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировало урожай зерна в текущем году на уровне 42 млн. тонн.

В 2010 году в Украине хозяйствами всех категорий было получено 39,2 млн. тонн зерна в весе после доработки. По сравнению с 2009 годом производство зерна уменьшилось на 14,8%.