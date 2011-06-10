«Хлеб Инвестбуд» завершил второй этап форвардных закупок зерна

Компания «Хлеб Инвестбуд» завершила оформление и финансирование второго этапа форвардных закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, второй этап закупки предусматривал выплату сельхозпроизводителям средств в размере 20% от стоимости законтрактованного урожая.

Напоминается, что первый этап форвардной программы компания осуществила с 18 марта по 29 апреля 2011 г. и заключила 1 168 форвардных контрактов на поставку 860 тыс. тонн зерновых на общую сумму свыше 1,5 млрд. грн. с выплатой сельхозпроизводителям 50% от стоимости законтрактованного урожая в размере 750 млн. грн.

Пресс-служба сообщает, что 18 мая после получения от Аграрного фонда следующего транша средств «Хлеб Инвестбуд» начал выполнение второго этапа форвардных закупок. Компанией были проработаны все заявки на получение второго транша от 1 168 сельхозпроизводителей, а также предоставлены страховыми организациями акты обзора посевных площадей.

Кроме этого, учитывая ходатайства сельхозпроизводителей, которые в числе последних подписывали форвардные контракты и должны были получить следующие 20% средств не раньше второй декады июня, были проведены соответствующие проверки и с соблюдением действующего законодательства заключены с ними дополнительные соглашения. Благодаря этому, указанная категория участников форвардной программы тоже получила средства в нужный период подготовки к жатвам.

В компании отмечают, что по итогам проведенных в ходе второго этапа форвардной программы проверок установлено, что в результате объективных обстоятельств на отдельных посевных площадях ожидается значительно меньший урожай, чем предусматривалось форвардными контрактами. Это касается полутора десятка сельхозпредприятий с заявленным объемом свыше 7,5 тыс. тонн, или меньше 1% от общего объема форвардных соглашений. Выплата средств этим предприятиям будет осуществлена по результатам уборки урожая (третий этап форвардной программы).

Как сообщал УНИАН, «Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года. Соглашением предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн. Эти культуры будут направлены на формирование государственного интервенционного фонда. Закупка будет проводиться по минимальным интервенционным ценам, которые на сегодня составляют на пшеницу, в зависимости от класса, от 1612 до 1792 грн./т, на рожь – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.

11 марта компания «Хлеб Инвестбуд» начала форвардные закупки зерна у сельхозпроизводителей для поставки зерна Аграрному фонду. Компания планирует с помощью государственных и привлеченных инвестиционных ресурсов закупить на форвардных условиях свыше 2 млн. тонн зерновых.