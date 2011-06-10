Кабмин снял ограничения по товарам для хранения в режиме таможенного склада

Кабинет министров снял ограничения по видам товаров, которые могут храниться в режиме таможенного склада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина в четверг, 9 июня.

Реализация норм постановления, отмечено в сообщении, позволит размещать в режим таможенного склада транзитные подакцизные товары (легковые автомобили, бензины, дизельное топливо, спирт, алкогольные напитки), которые до этого времени были запрещены для такого размещения.

Принятие этого нормативно-правового акта будет способствовать увеличению транзитного потенциала страны, а следовательно, привлечению дополнительных поступлений в государственный бюджет, отмечают в правительстве.