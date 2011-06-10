Россия с 4 июля вводит спецпошлину на ввоз карамели
15:09, 10 июня 2011Агро
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Россия с 4 июля вводит специальную пошлину на карамель, ввозимую на таможенную территорию страны, сроком на 3 года.
Соответствующее постановление правительства РФ №455 от 3 июня опубликовано в российских СМИ.
Размер пошлины составляет 294,1 долл. США за 1 тонну.
Действие специальной пошлины не распространяется на ввоз карамели, происходящей из Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также из развивающихся стран, пользующихся национальной системой преференций Российской Федерации, за исключением Китайской Народной Республики и Турецкой Республики.
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