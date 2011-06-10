Техническим обслуживанием бюветов будет заниматься «Киевводоканал»

ПАТ «АК «Киевводоканал» выиграл тендер по предоставлению услуг на техническое обслуживание бюветных комплексов столицы, которые находятся на балансе коммунального предприятия «Киевкоммунсервис».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевводоканала».

«Киевводоканал» предложил лучшие условия среди участников тендера. Отныне специалисты «Киевводоканала», которые по праву считаются лучшими специалистами Киева по монтажу и ремонту насосной техники, обеспечат ее надлежащее обслуживание, говорится в сообщении.

На предприятии напоминают, что первый бювет, который в то время назывался водозаборной колонкой, построили сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда «Киевводоканал» на собственные средства построил пять бюветов, которые были подключены к артезианским скважинам.

Вскоре появилась программа «Бювет», согласно которой «Киевводоканал» был определен ответственным за техническое обслуживание бюветов. При водоканале была создана специальная структура – служба бюветов, которая имела в своем составе необходимое количество людей, технику и оборудование, необходимое для обслуживания бюветных комплексов.

До 2010 года все бюветные комплексы на основе соответствующих договоров из «Киевводоканалом» передавались на баланс коммунальным службам того района, где они находились.

С целью обобщить все работы по техническому содержанию и обслуживанию бюветных комплексов в 2010 году было создано решением Киевской горгосадминистрации КП «Киевкоммунсервис».

По состоянию на январь с. Г. на баланс «Киевкоммунсервису» из районов было передано 186 бюветов Киева. В то же время 85 из них были неработающими: 65 – из-за технических неисправностей, а около 20 – в связи с предписаниями санстанций по бакпоказателях.

На сегодняшний день задолженность районов перед “Киевводоканалом” за выполненные ранее работы на бюветных комплексах составляет 2,38 млн. грн.