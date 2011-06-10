Украина вводит пошлины на экспорт зерна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины о введении экспортной пошлины на зерно.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно. "По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.