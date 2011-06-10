Д.Медведев пошутил по поводу овощей "неизвестного происхождения" в меню на саммите РФ-ЕС

Президент России Дмитрий Медведев пошутил во время пресс-конференции на саммите РФ-ЕС, отвечая на вопрос, какие овощи входили в меню участников встречи, передает РИА Новости.

Незадолго до саммита в отношениях РФ и ЕС разразился скандал в связи с эмбарго на поставку овощей из Европы из-за распространения в странах ЕС опасной кишечной инфекции. "Да, мы ели овощи и вчера /во время неформального ужина/, и сегодня /на рабочем завтраке/. В меню были помидоры, причем разные. Откуда - не знаю, но поживем-увидим", - пошутил Медведев.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова, накануне в ходе неформального ужина лидерам предлагалось на выбор мясо или черная треска, а также салат из камчатского краба. В пятницу в ходе рабочего завтрака лидерам подавали салат из пяти видов помидор.

Россия 2 июня ввела эмбарго на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции из всех стран ЕС. Российская сторона обещает снять запрет лишь после того, как получит всю информацию о происхождении и распространении кишечной бактерии Е.coli. Европейские официальные лица называют запрет неоправданным. Так, председатель Европейского совета Херман ван Ромпей в интервью РИА Новости в среду заявил, что "эмбарго на поставки овощей из Европы не оправдано, неправомерно с научной точки зрения".

Запрет на поставки овощной продукции из ЕС может негативно сказаться на переговорах по вступлению России в ВТО - вопросе, который также должен занять одно из ключевых мест в повестке дня саммита. Один из европейских дипломатов в неофициальной беседе с корреспондентом РИА Новости признался, что вокруг вступления РФ в эту организацию сейчас куда больше сложностей, чем полгода назад. По его словам, это связано, в частности, с нынешним "овощным" кризисом.