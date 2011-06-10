Президент подписал закон об ответственности за вред от дефекта в продукции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3390–VI «Об ответственности за вред, нанесенный вследствие дефекта в продукции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент 19 мая принял закон «Об ответственности за вред, нанесенный вследствие дефекта в продукции». Данный закон принят с целью урегулирования отношений в сфере ответственности за вред, нанесенный потерпевшему вследствие дефекта в продукции, которая введена в оборот в Украине.

В соответствии с заключительными положениями законопроекта, он вступит в силу случае его принятия и подписания Президентом Украины через три месяца со дня его опубликования.