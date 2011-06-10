Минагропрод выступает за снижение экспортных пошлин на зерно

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выступает за снижение экспортных пошлин на зерно и внесение изменений в Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур».

Об этом сообщил первый заместитель министра Николай БЕЗУГЛЫЙ во время программы «О главном» в эфире НТКУ, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«Как государственный орган исполнительной власти мы осознаем необходимость наполнения государственного бюджета, в частности, и за счет аграрного сектора. Но тот размер пошлин, который предлагается в данном законе, - от 17 до 23 евро на тонну, - по нашим расчетам, слишком большой. Мы бы посоветовали народным депутатам расширить перечень культур, на которые можно наложить пошлину, например, включить в него рапс и сою, которые также экспортируются в значительных объемах, но при этом снизить пошлину хотя бы до 10 евро на тонну. Это будет тот компромисс, на который мы готовы сегодня пойти», - отметил Н.БЕЗУГЛЫЙ.

По его словам, внесенные в Налоговый кодекс изменения, в частности относительно отмены НДС не для производителей, а для зернотрейдеров, вместе с введением экспортных пошлин на зерновых может привести к снижению цен на внутреннем рынке, что будет невыгодно для производителей сельхозпродукции. «В этом году мы рассчитывали на рентабельность производства зерновых культур на уровне 30-40%, что является достаточно хорошим показателем. Но введение пошлин может снизить рентабельность до 10-12%», - отметил замминистра.

По словам Н.БЕЗУГЛОГО, министерством уже направлены официальные письма по этому вопросу в ряд ведомств.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины о введении экспортной пошлины на зерно.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.

"По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют по крайней мере 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.