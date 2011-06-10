Эксперты прогнозируют в 2011 году снижение темпов роста в животноводстве

Снижение рентабельности производства всех видов мяса, которое ожидается в 2011 году в связи с существенным подорожанием кормовой составляющей, повлечет за собой снижение темпов роста производства и дальнейшее перераспределение рынка.

Такая информация содержится в ежегодном исследовании УКАБ «Ведение аграрного бизнеса в Украине-2011», сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации.

По предварительным данным, рост производства мяса в 2011 году составит 3-4%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 7%. «Согласно нашим расчетам, производство мяса в 2011 году составит 1930 тыс. тонн в убойном весе, причем доля мяса птицы возрастет до 56%, а доля говядины сократится до 12% от общего производства мяса. В общей структуре рынка неизменной останется лишь доля свинины – 32%», – сообщает директор агентства AgriSurvey, являющегося аналитическим подразделением УКАБ, Тарас ГАГАЛЮК.

По словам Т.ГАГАЛЮКА, низкий уровень платежеспособности на внутреннем рынке и высокая себестоимость производства основных видов мяса приведут к тому, что развитие будет наблюдаться в крупных вертикализованных компаниях, доля которых продолжает увеличиваться в общей структуре. Если еще несколькими годами ранее подобные компании были типичны лишь для птицеводства, то с 2008-2009 гг. началось активное формирование агрохолдингов со свиноводческим уклоном.