В Сумской области в мае подешевели молоко, сыр и яйца

В Сумской области в мае 2011 года больше всего подорожали абонплата за телефон и фрукты, подешевели - молоко, сыр и яйца.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В частности, среди продуктов питания на 8,2% подорожали фрукты, на 2,1% - рыба и продукты из рыбы, на 1,5% - сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия, на 1,4% - мясо и мясопродукты, на 1,0% - хлеб и хлебопродукты, на 0,5% - другие продукты питания. В то же время цены на молоко, сыр и яйца снизились на 4,9%, на масло и жиры - на 1,7%, овощи - на 1,2%. Индекс цен на безалкогольные напитки и продукты питания составил 100,5%.

В мае на потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг на 3,9% увеличились цены (тарифы) в сфере связи за счет роста стоимости абонентной платы за пользование телефоном на 16,7%.

Цены (тарифы) на транспорт в целом повысились на 1,6%, в частности, на топливо и масла - на 2,4%, проезд в автодорожном пассажирском транспорте стал дороже на 1,3%.

В сфере здравоохранения цены повысились на 0,4%, в том числе стоимость амбулаторных услуг увеличилась на 0,9%, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подорожали на 0,1%.

Общий индекс цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составлял 100,0%. Вместе с этим стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья увеличилась на 0,8%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья, а также услуги ресторанов и гостиниц стали стоить больше на 0,2%.

В течение мая т.г. одежда и обувь подорожали на 0,1%, а цены в сфере образования остались на уровне цен прошлого месяца.

В мае 2011 г. индекс потребительских цен (инфляция) по области составил 100,5%, по Украине - 100,8%.